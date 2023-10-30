مبعوث الصين للشرق الأوسط يبحث الوضع في غزة مع مفوض الأونروا في الشرق الأدنى

الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 01:54 م

بحث المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط، تشاي جون، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني الوضع الحالي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع بين تشاي ولازاريني في العاصمة الأردنية عمان لتبادل وجهات النظر حول الوضع بين فلسطين وإسرائيل.

وشدد لازاريني على أن الوضع الحالي في غزة يتدهور مع آثاره غير المباشرة على الدول المجاورة، ودعا المجتمع الدولي إلى بذل جهود مشتركة لدفع أطراف الصراع إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت ممكن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال لازاريني إن الأونروا تعتبر الصين شريكا مهما وتشعر بالامتنان للصين لدعمها السياسي طويل الأمد ومساعدتها المالية للأونروا.

كما أعرب عن تقديره للمساعدات الإنسانية الطارئة التي قدمتها الصين لغزة منذ الصراع، مضيفا أن وكالته مستعدة لتعزيز تعاونها مع الصين من أجل تخفيف الوضع الإنساني في غزة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أعرب تشاي عن قلق الصين إزاء التصعيد المستمر للتوترات بين إسرائيل وفلسطين، وأعرب عن تعازيه العميقة لضحايا الصراع، ولضحايا الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وحث المبعوث الصيني على وقف إطلاق النار الفوري وبذل أقصى الجهود لحماية المدنيين لتجنب وقوع كارثة إنسانية أكثر خطورة.

وقال تشاي إن الصين تدعم دائما عمل الأونروا وترغب في مواصلة تقديم المساهمات للوكالة بأفضل ما في وسعها، مضيفا أن الصين مستعدة لدفع المجتمع الدولي لزيادة مساعداته لفلسطين من خلال الأونروا من أجل تحسين الوضع الإنساني في فلسطين.

