الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 64 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 64 فلسطينيًا من عدة مناطق في الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 21 شخصًا، بينهم فتاة وأربعة أسرى مُحررين، من مُحافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة، فيما جرى اعتقال 13 من محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة.

ومن مدينة القدس وسط الضفة، اعتقل جنود الاحتلال 11 شخصًا من بينهم طفل، فيما جرى اعتقال ثمانية من "نابلس" شمالا.

وفي بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقل جنود الاحتلال 8 أشخاص بعد أن داهموا منازلهم وقاموا بتفتيشها.

وفي طولكرم، الواقعة شمال غرب الضفة، اعتقل جيش الاحتلال شابين كما جرى اعتقال شاب من مدينة قلقيلية القريبة من طولكرم.