ads
الإثنين 30 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 64 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 64 فلسطينيًا من عدة مناطق في الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 21 شخصًا، بينهم فتاة وأربعة أسرى مُحررين، من مُحافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة، فيما جرى اعتقال 13 من محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة. 

 

ومن مدينة القدس وسط الضفة، اعتقل جنود الاحتلال 11 شخصًا من بينهم طفل، فيما جرى اعتقال ثمانية من "نابلس" شمالا.

 

وفي بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقل جنود الاحتلال 8 أشخاص بعد أن داهموا منازلهم وقاموا بتفتيشها. 

 

وفي طولكرم، الواقعة شمال غرب الضفة، اعتقل جيش الاحتلال شابين كما جرى اعتقال شاب من مدينة قلقيلية القريبة من طولكرم. 

 

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية