تونس تستضيف المنتدى العالمي لعلوم الرياضة والندوة العربية العسكرية الثامنة للإعداد البدني

تنظم القوات المسلحة التونسية المنتدى العالمي لعلوم الرياضة للمجلس الدولى للرياضة العسكرية “السيزم”، والندوة العربية العسكرية الثامنة لضباط القوات المسلحة للدول العربية الأعضاء فى الإتحاد العربى للرياضة العسكرية بالتعاون مع الجمعية الإفريقية لعلوم الرياضة ، وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2023 .

تدور محاور المنتدى والندوة عن:

التقييم الفيزيولوجى المخبرى والميدانى لعناصر اللياقة البدنية، الإعداد البدنى والنفسانى للعسكريين، تطوير المردودية لرياضى النخبة العسكرية، التوقى من الإصابات وطرق التأهيل فى المجال الرياضى، الطب الرياضى وعلاقته بالتدريب البدنى والرياضى فى الوسط العسكرى.

يشارك في المنتدى العالمى والندوة العربية من الدول العربية أعضاء الاتحاد العربى للرياضة العسكرية كل من: مصر، والأردن، والسعودية، وقطر، والجزائر، واليمن، والمغرب، والكويت، وسوريا، والإمارات، وليبيا، وسلطنة عمان، وتونس (الدولة منظم المنتدى والندوة) .