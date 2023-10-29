مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بصحراوي أسوان

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون، مساء اليوم، الأحد، فى حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بنزلة إدفو على الطريق الصحراوى الغربى، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، هما: "رمضان محمد صاع، 40 سنة، وجابر إبراهيم إسماعيل، 38 سنة"، وتم نقل جثتهما إلى المشرحة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأصيب فى الحادث، نحو 10 آخرين وتنوعت ما بين كسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى حورس بإدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.