شيطان المرج قتل ابن شقيقه بسبب مطالبته برد مبلغ مالى

«خيرا تعمل شرا تلقى».. مثل شعبي ينتشر بكثرة بين المصريين، أنطبق على شاب رق قلبه لحال عمه المتعثر ماديًا، فأقرضه مبلغًا، لكنه لم يدر أنه سيرد له الخير بالغدر، حينما قرر الضحية مطالبته برد المبلغ في الموعد المحدد للسداد، ليستشيط القاتل غضبًا من ابن شقيقه لاسيما بعدما وقعت بينهما في أحد الأوقات مشادة كلامية بسبب تأخر المتهم في إرجاع المبلغ الذي اقترضه، وبعد عدة أيام لم يجد العم سوي طريقة واحدة تنهي الخلاف وهي قتل الشاب، فوضع الخطة وانتظر وحدد الوقت المناسب لارتكاب الجريمة معتقدا أنه سيفلت من العقاب.

بلاغ للشرطة

مع وصول عقارب الساعة الواحدة بعد منتصف ليل يوم السبت الماضي، تلقي المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة، اتصالًا هاتفيا من أحد أفراد الشرطة بوحدة المباحث، ليخبره بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع مصابا بطعنات في منطقة بعيدة عن النطاق العمراني بدائرة القسم.

فى غضون دقائق، انطلق رئيس المباحث، ومعاونه الرائد أحمد عريان رفقة قوة أمنية مكبرة، نحو محل البلاغ للوقوف على ملابساته، وفور وصوله وبخطوات مفعمة بالثقة وحس أمنى تشكل بخبرات السنوات، عاين المقدم كريم البحيرى، جثة المجنى عليه، وتبين أنه شاب يدعي «مجدى ممدوح»، يبلغ من العمر ٣٢ عامًا، يسكن بمنطقة عزبة النخل بنطاق القسم، ويعمل نجار موبيليا في أحد المصانع بمنطقة العاشر من رمضان ولديه ورشة يقوم بالعمل داخلها عقب عودته من العمل، ثم ذهب ليفحص أرجاء مسرح الجريمة بدقة مدونا ملاحظاته لاسيما طريقة تنفيذ الواقعة، إضافة إلى وضعية الجثة وبركة الدماء حولها ما يشير إلى وقوع الجريمة منذ وقت قصير.

تفريغ الكاميرات

بدوره، عمل الرائد أحمد عريان، معاون المباحث، علي تتبع أول خيوط الجريمة برصد حركة الدخول والخروج بمكان العثور على الجثة، عن طريق تفريغ الكاميرات المؤدية إليه وإعداد قائمة بآخر المترددين علي هذا المكان، وسماع أقوال أسرة المجني عليه وسكان المنطقة التي يقيم فيها للوقوف علي خلافات بينه مع آخرين تدفعهم لارتكاب الجريمة، إلا أن التحريات أكدت أن الضحية شاب يتمتع بدماثه الخلق ومحبوب من الجميع.

كشف اللغز

بتطوير المناقشات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منزل المجني عليه، توصلت تحريات الرائد أحمد عريان، أن عم المجني عليه، قدم نحو منزل القتيل وقام بالنداء له ثم طالبه بالنزول إلى الشارع لاحتياجه في أمر هام، ثم وقفوا معا في أحد الشوارع الزراعية، وبعد مرور لحظات خرج عم الضحية وملابسه ملطخة بالدماء، وهو يخفى سلاحًا أبيض بين طيات ملابسه ويحاول الهرب.

وعقب تقنين الإجراءات، نجح ضباط مباحث المرج في إعداد كمين محكم وضبط المتهم، الذي أعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم إنه استدرج المجني عليه لمكان العثور على الجثة وسدد وباغته بطعنة نافذة في فخذه، ما أدى إلى قطع شريان، وبرر المتهم ارتكاب الجريمة، أن المجني عليه طالبه برد المبلغ المالي الذي حصل المتهم عليه منه، ثم تأخر في السداد وعندما طالبه « مجدي» أكثر من مرة استشاط غضبا وقرر أن ينهي حياته.

بدورهم حرر رجال المباحث محضرا بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة أصدرت قرارا بحسبه ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.