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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البابا فرنسيس يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

فرنسيس
فرنسيس
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دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال البابا فرنسيس بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، في ساحة القديس بطرس- "لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف الأسلحة، لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف إطلاق النار: ليتوقف إطلاق النار".
وأضاف: "في غزة على وجه الخصوص، يجب أن يكون هناك مجال لضمان المساعدات الإنسانية".

فرنسيس غزة الفاتيكان وقف اطلاق النار