البابا فرنسيس يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال البابا فرنسيس بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، في ساحة القديس بطرس- "لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف الأسلحة، لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف إطلاق النار: ليتوقف إطلاق النار".

وأضاف: "في غزة على وجه الخصوص، يجب أن يكون هناك مجال لضمان المساعدات الإنسانية".