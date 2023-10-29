منتخب مصر لكرة السرعة يصنع ملحمة جديدة فى بطولة العالم بتركيا

حقق المنتخب المصري لكرة السرعة إنجازًا كبيرًا في بطولة العالم الـ24 للعبة، التي أقيمت في تركيا، وذلك بحصوله على 11 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية.

وقدم المنتخب أداءً رائعًا ومستوىً فنيًا متميزًا في البطولة، تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة برئاسة الدكتور أحمد لطفي، والاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب.

وقد ترأس البعثة كلا من النائب احمد الخطيب لمنتخب الكبار وترأس بعثة الناشئين اللواء سامح يوسف كما شارك فى البطولة 9 دول وهم: مصر والعراق وتونس وبولندا وفرنسا والكويت وقطر والهند والمانيا.



وقد جائت النتائج على النحو التالى:-

أولا: الناشئين والناشئات

١- خديجة عمرو غانم، المركز الأول سولو ناشئات، والمركز الأول زوجي بنات، والمركز الاول زوجي مختلط.

٢ - علا عبدالعظيم المنشاوي، المركز الأول فردي آنسات، والأول زوجي آنسات.

٣- سيف ايهاب المركز الاول فردي ناشئين، المركز الاول زوجي بنين، المركز الاول زوجي مختلط.

٤ - يوسف رامي المركز الاول سولو بنين، والمركز الاو ل فردي بنين.

ثانيا: بطولة العالم كبار

١- حازم ياسر المهدي الاول فردي رجال

٢- عمر شريف محروس الاول سولو رجال

٣ -عمر نجاح -محمد اوسامة اول زوجي رجال

٤ نادر صفا - منة الحديدي اول زوجي مختلط

٥ -سلمي بسام اول سولو انسات

٦- ندي خالد السفري اول فردي انسات

٧ - ندي احمد -سلمي عبدالله اول زوجي انسات

٨ - ميار اشرف - حبيبية سامح - علاء امام - محمد ناجي اول تتابع مختلط.

ويقود المنتخب المصرى الكابتن على جمعة المدير الفنى للمنتخبات والدكتورة رضوى الشرقاوى المدب العام للمنتخب وخالد كامل مدرب وسارة نشات اداري.



ومن جانبه وجه النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة الشكر لكلا من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه للمنتخب طوال سفر البعثة والمستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربى والأفريقي لكرة السرعة الذى قاما بتسهيل عملية سفر المنتخب والدكتور احمد لطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة على حسن التنظيم فى البطولة.

وأشار الخطيب أن الفترة القادمة ستشهد تعاون مشترك وتنسيق كامل بين الأتحاد الدولى للعبة والأتحاد المصرى، مؤكدًا ان مصلحة اللاعبين فوق اى شئ.