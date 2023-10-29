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الإثنين 30 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

برنامج تدريبي حول دور الاخصائي الاجتماعي في المجال الطبي بالدقهلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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نفذت إدارة الخدمة الاجتماعيه بمديرية الصحة بالدقهلية بالتنسيق مع قسم التدريب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة برنامج تدريبي لطلبة وطالبات المعهد علي دور الاخصائي الاجتماعي في المجال الطبي وذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة.

 تناولت الدورة دور الأخصائي الاجتماعى و تكامله  مع أدوار باقى الفريق الطبي بهدف تقديم  خدمة علاجية تلبي احتياجات وتطلعات المرضي و المترددين.

وألقى المحاضرة علاء رزق مدير ادارة الخدمة الاجتماعية حيث استعرض الدور التنفيذي للاخصائي الاجتماعي الطبي مع المرضي  محوريته مع الفئات الاولي بالرعاية مثل مرضي الدرن و الجذام و كذا مع الأطفال المعثور عليهم و في مجال التربية الاجتماعية بمدارس التمريض .
جدير بالذكر انه سيتم تدريب طلبه وطالبات علي الممارسة المهنيه لهذا الدور في بعض مستشفيات مديرية الصحة بالدقهليه بعد موافقة وكيل وزارة الصحة الدكتور شريف مكين علي تنفيذ هذا البرنامج وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 واهتمام الدولة بربط الجانب الأكاديمي بالعملي لتخريج شباب مؤهل ومدرب و مستعد لدخول سوق العمل.

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إدارة الخدمة الاجتماعية الدقهلية المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ربط رؤية مصر 2030