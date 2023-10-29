الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود ليفربول لمواجهة نوتينجهام

أعلن يورجن كلوب المدير لفنى لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره نوتينجهام فورست، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



جاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت الكسندر ارنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك اليستير، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.



ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بينما يقع فريق أوساسونا فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.