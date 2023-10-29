حفل المنصورية.. قرارات جديدة من جهات التحقيق بينها حبس 12 متهما

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس 12 متهما في واقعة حفل المنصورية بعد التعدي على مرتادي الحفل بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة.

كما قررت إخلاء سبيل اثنين من الطلبة شاركا في تنظيم حفلة المنصورية، من بينهما نجل صاحب الفيلا محتضنة الحفل، بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، وإخلاء سبيل صاحب الفيلا بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، واثنين من الطلاب الداعين لـ حفل المنصورية بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، وكذا اثنين من أصحاب الشركة المنظمة لحفلة المنصورية بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، واثنين من ناشري مقاطع الفيديو عبر تيك توك بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك بشبكة الإنترنت تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة، وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 الجاري تبلغ لشرطة النجدة من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأي بلاغات.



وبإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا التوقف عن ذلك، إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا، والتعرض لمرتادي الحفل في أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم؛ ما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

كما أكدت التحريات، عدم صحة ما تداوله مروجو مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلقَ المديرية أي بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أي مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الاعتداء على مرتادي الحفل وكذا مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات بدون ترخيص، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.