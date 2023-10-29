نتنياهو يعتذر عن تصريحاته بشأن الاستخبارات بعد تعرضه للهجوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "أعتذر عن تصريحي الأخير بشأن مسئولية الأمن العام والاستخبارات عن هجوم 7 أكتوبر"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ونفى نتنياهو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تلقيه أي تحذيرات بشأن نية هجوم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، محملا وكالات الاستخبارات مسئولية هذا الهجوم.

وبعد تعرضه لانتقادات واسعة، حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي، تغريدته الأخيرة على منصة X (تويتر سابقًا)، التي قال فيها إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تتحمل مسئولية فشل معرفة هجوم "حماس" ضد إسرائيل.