ايبارشية شرق المنيا تنظم نهضة روحية في ذكرى رحيل القديسين الأنبا رويس والأنبا يحنس

تنظم كنيسة الانبا بيشوي بالمنيا الجديدة التابعة لايبارشية شرق المنيا تحت رعاية الانبا فام اسقف شرق المنيا وتوابعها نهضة روحية في ذكري رحيل القديسين الانبا رويس والانبا يحنس باشراف القس يوساب عزت كاهن الكنيسة .

تبدأ النهضة يوم الاحد الموافق 29 أكتوبر2023 علي ان تبدأ العشية الساعة السابعة مساء ويحضر في ذلك اليوم القمص سدراك نصير وكيل الكلية الاكليريكية بالمنيا ، وفي اليوم الثاني تستقبل النهضة القس ديمتري جمال كاهن كنيسة الشهيد ابوسفين بنزلة فرج الله ، كما يشارك في القداس الالهي لذكري رحيل الانبا يحنس القس أنطونيوس انور كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بنزلة عبيد