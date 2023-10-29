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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ايبارشية شرق المنيا تنظم نهضة روحية في ذكرى رحيل القديسين الأنبا رويس والأنبا يحنس

دعوة النهضة
دعوة النهضة
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تنظم كنيسة الانبا بيشوي بالمنيا الجديدة  التابعة لايبارشية شرق المنيا تحت رعاية  الانبا فام اسقف شرق المنيا وتوابعها نهضة روحية في ذكري رحيل القديسين الانبا رويس والانبا يحنس باشراف القس يوساب عزت كاهن الكنيسة .

تبدأ النهضة يوم الاحد الموافق 29 أكتوبر2023 علي ان تبدأ العشية الساعة السابعة مساء ويحضر في ذلك اليوم القمص سدراك نصير وكيل الكلية الاكليريكية بالمنيا ، وفي اليوم الثاني تستقبل النهضة القس ديمتري جمال كاهن كنيسة الشهيد ابوسفين بنزلة فرج الله ، كما يشارك في القداس الالهي لذكري رحيل الانبا يحنس القس أنطونيوس انور كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بنزلة عبيد

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أسقف شرق المنيا وتوابعها الأنبا بيشوى بالمنيا إكليريكية الأنبا فام الانبا رويس العذراء مريم القداس الألهي القس يوساب عزت
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