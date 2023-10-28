استاد الإسكندرية يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الاتحاد والمقاولون العرب في الدوري

السبت 28/أكتوبر/2023 - 06:04 م

أعلن مسئولو استاد الإسكندرية عن جاهزية الملعب لاستقبال مباراة الاتحاد والمقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويحل المقاولون العرب ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الـ ١١ برصيد ٥ نقاط، بينما المقاولون العرب في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمد سلامة، ويعاونه سيد نافع مساعد أول، وعدي عيد مساعد ثاني، وإبراهيم محمد حكم رابع، بجانب مصطفى عثمان حكم فيديو، وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.