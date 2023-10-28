الدوري الإنجليزي.. النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام شيفيلد

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة شيفيلد يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستقبل فريق أرسنال، اليوم السبت، نظيره شيفيلد على ملعب الإمارات، في اللقاء الذي ينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز، بجانب قائد الفريق مارتن أوديجارد، في ظل غياب الغاني توماس بارتي للإصابة.

ويقود هجوم الفريق اللندني، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، إدوارد نكيتياه، حيث يغيب المهاجم البرازيلي الأساسي جابرييل جيسوس بسبب الإصابة.

تشكيل أرسنال لمواجهة شيفيلد

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- ويليام ساليبا- جاكوب كيوير- بن وايت

خط الوسط: ديكلان رايس- كاي هافيرتز- سميث روي

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي - نكيتياه- بوكايو ساكا.

ويحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ21 نقطة، أما شيفيلد يدخل اللقاء وهو يتذيل الترتيب في المركز الأخير بنقطة وحيدة.