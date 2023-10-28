ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة

32944 طن تشمل : 3366 طن رمل و 5200 طن يوريا و 13978 طن ملح معبأ و 2800 طن علف و

3500 طن مولاس و 4100 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44106 طن تشمل : 9867 طن خردة و 9740 طن ذرة و 2500 طن ابلاكاش و 1015 طن حديد و 991 طن خشب زان و 6041 طن فول صويا و 12932 طن قمح و 1020 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1041 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 293 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1911 حاوية مكافئة .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2608 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و كوم ابو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الي الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5161 شاحنة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53826 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 425155 طنًا .





كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و كوم ابو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الي الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2914 شاحنة .