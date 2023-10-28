نائبة: كلمة السيسي بالملتقى الدولى للصناعة حملت رسائل قوية للعالم

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المتلقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، حملت رسائل قوية للشعب المصري خاصة والعالم عامة بأن الأمن القومي المصري خط أحمر وأن الجيش المصري قادر على حماية الدولة المصرية.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن كلمة السيسي حملت رسالة طمأنة للشعب المصري بأنه يتابع كافة الأحداث وأن الدولة المصرية آمنة من خلال العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة والوضوح والحسم كعادته.

وأكدت النائبة رحاب موسى، على أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة من أجل تحقيق التهدئة والتخفيف عن أهل غزة من خلال التحرك والضغط على المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف، علاوة على تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وكافة الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة خاصة بعد انقطاع كافة الخدمات عنهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى تأكيد الرئيس السيسي لأصحاب المصانع بتوفير كافة الدعم من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج، قائلة:" القيادة السياسية منذ توليها أمور الدولة وهي تدعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال جذب الاستثمارات الخارجية".

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن المنتدى الدولي للصناعة يهدف إلى تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.