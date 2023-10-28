تجديد حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من الحشيش

قرار قاضي المعارضات اليوم السبت بتجديد حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من الحشيش وارسلت النيابة المضبوطات إلي المعمل الكيميائي والتحفظ على المضبوطات.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم القى ضباط مباحث القاهرة القبض على عاطل بحوزته حشيش بالمرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.