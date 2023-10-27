اليونسكو تطالب بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية على المباني التعليمية في غزة

أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن قلقها البالغ إزاء تأثير الأعمال العدائية الجارية في قطاع غزة والمرتكبة ضد التلاميذ والمهنيين العاملين في قطاع التعليم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم الجمعة.

وطالبت بحماية المباني التعليمية التي تتحول في معظم الأحيان إلى ملاجئ للسكان، وشددت علي إن استهدافها يتعارض مع القانون الدولي.

ولفتت إلى أن العمليات الحالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ينجم عنها أزمة إنسانية خطيرة تؤثر على جوانب الحياة المدنية كافة لا سيما في التعليم.

وأشارت إلى أن قطاع التعليم في غزة يضم ما يزيد عن 625 ألف تلميذ و22 ألف معلم، وهم يعانون اليوم من وضع هش للغاية.

وذكرت المنظمة جميع الأطراف بأن عليها الالتزام بالامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما القرار 2601 لعام 2021 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي "يدين بشدة استمرار الهجمات والتهديدات بشن هجمات على المدارس والمدنيين الذين لهم صلة بالمدارس، بمن فيهم الأطفال والمدرسون، ويحث كافة أطراف الصراعات المسلحة على الوقف الفوري لتلك الهجمات والتهديدات بشن هجمات، وعلى الامتناع عن الأعمال التي تعوق الحصول على التعليم".