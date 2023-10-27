إقبال كبير على قوافل جامعة بنها الطبية ضمن مبادرة "أنت الحياة" بشبين القناطر

شهدت القوافل الطبية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بقرية نوى مركز شبين القناطر ضمن مبادرة "أنت الحياة"، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية إقبالًا كبيرًا من الأهالي لإجراء الكشف الطبي بالمجان.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة، والأطفال والعظام، وجرى وتم الكشف الطبي على 76 حالة باطنة، و140 حالة أطفال، و70 حالة عظام بإجمالي 286 حالة من أهالي القرية وصرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.