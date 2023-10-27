ضبط عاطل بحوزته ٤٠ فرش حشيش و٤ لفات هيدرو في الإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل وبحوزته بندقيتان اليتان و٤٠ فرش حشيش و٤ لفات لمخدر الهيدرو وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بنطاق دائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



البداية كانت بورود معلومات للنقيب أحمد ممتاز معاون مباحث مركز فايد، أفادت بقيام عاطل يدعي "سلام،أ"، بترويج وبيع الحشيش والهيدرو المخدر وتوزيعه على عملائه بمنطقة العمار قرية سرابيوم بنطاق دائرة المركز، متخذًا من هذه المنطقة مكانًا لبيعه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية مكبرة ضمت النقباء أحمد ممتاز ومحمد عبدالباسط، وأسفرت عن ضبطه وبحوزته ٤٠ فرش حشيش و٤ لفات لمخدر الهيدرو الواحدة تزن ٣ كيلو جرام، وسيارة ملاكي مبلغ بسرقتها وبندقيتان آليتان.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، والبندقيتان لحماية تجارته الغير مشروعة، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.