تسعة شهور عمل.. ننشر حصاد إدارة طب الأسنان في محافظة دمياط

قال الدكتور طارق الذكى مدير الادارة العامة لطب الاسنان في دمياط، إ نه خلال التسعة اشهر المنقضية من عام ٢٠٢٣ استطاعت الادارة العامة لطب الاسنان من تم تقديم الخدمة الطبية ل 272593منتفع بخدمة طب الأسنان في المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة.

كما تم تقديم عدد من ندوات التثقيف والتوعيه الصحيه في طب الأسنان وصل عددها 3687 ندوة ووصل عدد المنتفعين بها الى 23041 منتفع شملت كل ما يخص طب الأسنان وعلاقته بالمنتفع.





كما تم تفعيل نظام التعليم الطبي المستمر بعقد 23 ندوة علمية لأطباء الأسنان بالمستشفيات والمراكز حضرها أكثر من 690 طبيب أسنان وأطباء إمتياز وتشمل 9 دورات تدريبة لأطباء الأسنان في المجالات المختلفة لطب الأسنان تنفيذا لخطة التدريب السنوية لإدارة العامة لطب الأسنان وحضرها اكثر من 440 طبيب أسنان.





وأيضا تم تدريب 200 طبيب أسنان إمتياز عمليا ونظريا ومتابعتهم الدورية بواقع 5 محاضرات وورش عمل و5 دورة تدريبية لأطباء الإمتياز بالتنسيق مع المستشفيات والمراكز الحضرية وذلك للتدريب علي اجراءات مكافحة العدوى بعيادات الأسنان وللتوعية والوقاية من فيروس كورونا و4 دورات تدريبية لأطباء التكليف بناء علي الخطاب الوارد إلينا من الإدارة المركزية لطب الأسنان والذي ينص علي ضرورة حصول أطباء التكليف علي ثلاث دورات تدريبية (إنعاش قلب رئوي- مكافحة العدوي –إسعافات أولية ).





كما تم تفعيل القوافل الطبية لخدمة بعض المناطق النائية بالتعاون مع إدارة التدريب والجامعات المحيطة وقد بلغ عدد القوافل 59 وعدد المواطنين المنتفعين بخدمات الأسنان 5118 مواطن.





كما تم متابعة أعطال وحدات الأسنان والأجهزة وإصلاحها أول بأول.





كما تم متابعة تجديد عقود الصيانه مع الشركات (تم تجديد العقود مع شركة تكنوويف وشركة هاي تكنولوجي) عن طريق التموين الطبي بالمديرية.





كما تم متابعة وتقييم العمل بعيادات الأسنان بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات وفقا للمعايير العلمية ومتابعة مدى التزام الأطباء بإتباع الوسائل الفنية الأكاديمية وتقييم مستوى النظافة والتعقيم ومكافحة العدوى والتسجيل في الدفاتر والملفات الطبية والاهتمام بالأجهزة والأدوات.





كما تم تطوير ورفع كفاءة مستشفى راس البر المركزى بدأ من البنية التحتيه والتجهيز لإفتتاح قسم جديد لتركيبات الاسنان المتحركة كإضافه جديدة لقسم الاسنان ليكون اول قسم للتركيبات المتحركة يخدم قطاع راس البر ومدينة عزبة البرج ويوفر خدمة التركيبات المتحركة للمرضي من كبار السن.



وجرى إعادة تجهيز ورفع كفاءة عيادات الجراحة والعلاج التحفظي بالمعدات والألات الاحدث لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع خطة الادارة العامة لطب الاسنان لرفع كفاءه المستشفيات المركزية والسعي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.





كما تم رفع كفاءة عيادة التركيبات بمستشفى الزرقا المركزي بعد التعاون مع المجتمع المدني بمدينة الزرقا وبدء تجهيز عيادات الأسنان بالمستشفيات بالإمكانيات اللازمة للتقديم على برنامج الزمالة المصرية.





كما تم العمل على رفع كفاءة غرف عمليات الأسنان للأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة تحت التخدير الكلي بالمستشفيات التي بها غرف عمليات (مستشفى دمياط العام-مستشفى الزرقا).





كما تم رفع كفاءة عيادة الأسنان بمستشفى كفر البطيخ المركزي بعمل توسعات داخلية التشغيل بالعيادة.



كما تم تنظيم ندوات توعية لطلاب المدارس عن صحة الفم والأسنان من خلال أطباء الأسنان المتواجدين بالمدارس.