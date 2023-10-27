"الداخلية" تُنظم بطولة الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد "الحلقة الأولى" بوادى الفروسية للشرطة

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإتحاد المصرى للفروسية بطولة الجمهورية (لإلتقاط الأوتاد "الحلقة الأولى" لموسم 2023/2024) بملاعب وادى الفروسية للشرطة بمنطقة الفسطاط حيث أُقيمت فعاليات البطولة على مدار يومين بمشاركة (35) من الفرسان والفارسات.

ويُعد تنظيم تلك البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، إنعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التى تساعد على إتاحة أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولة وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية الكاملة بمختلف المسابقات بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.



وفى ختام الفعاليات، تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء إحتفالية بحضور أعضاء الإتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

ومن جانبهم أشاد المشاركون بالمستوى الراقى لوادي الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.