بايدن يحث الجمهوريين على تمرير مشروع حظر الأسلحة الهجومية

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن في أعقاب مأساة إطلاق النار في ولاية ماين المشرعين الجمهوريين في الكونجرس على الوفاء بواجبهم في حماية الشعب الأمريكي.

وقال بايدن في بيان على موقع البيت الأبيض الإلكتروني: "اعملوا معنا لتمرير مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية والأسلحة ذات السعة العالية وتفعيل فحوصات الخلفية على المالكين ولتخزين الأسلحة بشكل آمن وإنهاء الحصانة من المسؤولية لمصنعي الأسلحة".

يذكر أن حصيلة القتلى في حادث إطلاق النار المتعدد الذي وقع في لويستون، بولاية ماين الأمريكية، صباح الخميس، بلغت 22 شخصا.

وأضاف: "مرة أخرى، تعيش أمتنا حالة حداد بعد حادث إطلاق نار جماعي مأساوي وغير مبرر آخر. اليوم، نصلي أنا وجيل من أجل الأمريكيين الذين فقدوا حياتهم، ومن أجل أولئك الذين ما زالوا في رعاية حرجة، ومن أجل العائلات والناجين وأفراد المجتمع الذين يعانون من الصدمة والحزن".

وقال إنه: "بالنسبة لعدد لا يحصى من الأمريكيين الذين نجوا من العنف المسلح وتعرضوا لصدمات نفسية بسببه، فإن إطلاق نار كهذا يعيد فتح جروح عميقة ومؤلمة.

وأردف: "لقد تعرض عدد كبير جدا من الأمريكيين الآن لمقتل أو إصابة أحد أفراد أسرهم نتيجة للعنف المسلح، وهذا ليس طبيعيا، ولا يمكننا قبوله".