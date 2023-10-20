ضربوا العلم بالجزمة.. أهالي دمياط ينظمون مسيرة دعّم للقضية الفلسطينية وينددون بجرائم العدو الصهيوني

قام أهالي محافظة دمياط بضرب علم إسرائيل بالأحذية في وقفة نظمها الأهالي إليوم تحت عنوان جمعة تحيا مصر كما قاموا برفع صور عدد من قيادات اسرائيل وضرب الصور بالأحذية.

وتواجد فريق الطوارئ والمتطوعين بميدان الساعة للتأمين الطبي للوقفة التضامنية لدعم عزة ودعم القضية الفلسطينية، والتنديد بالجرائم الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة، خاصة بعد قصف مستشفى الأهلى المعمدانى بالقطاع ما أسفر عن مئات الشهداء والمصابين، في ظل الحصار الذى يفرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

يذكر ان أن فرق الأستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري تحرص على التواجد في التجمعات ومجهزة بحقائب المهمات الطبية وكذلك النقالات لتقديم الخدمات الاسعافية.