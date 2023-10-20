ماكرون: نبذل قصارى جهدنا من أجل إطلاق سراح مواطنينا المحتجزين في غزة

جاءت تصريحات ماكرون عقب لقاء عقده عبر تقنية "فيديوكونفرانس" مع عائلات الفرنسيين المحتجزين في غزة.

وكتب ماكرون تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قمت للتو بالتحدث مع عائلات الرهائن الفرنسيين الذين تحتجزهم حماس، وأقول هنا للجميع إن فرنسا لن تتخلى عن مواطنيها، نبذل قصارى جهدنا من أجل إطلاق سراح مواطنينا وعودتهم".

كما أكد على دعم الأمة الفرنسية لهم والوقوف بجانبهم.

ووعد ماكرون عائلات الفرنسيين المحتجزين بأن البلاد ستبذل كل ما في وسعها لضمان عودتهم سالمين آمنين إلى البلاد.

يذكر أن وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت أمس الخميس مقتل 28 فرنسيًا في الهجمات التي استهدفت إسرائيل في حين مازال 7 آخرين في عداد المفقودين.