تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 656 شاحنة و 60 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 294 شاحنة و 20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 362 شاحنة و 40 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة ومغادرة العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية ودليلة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1780 طن بضائع و171 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1093 راكب بموانئها.