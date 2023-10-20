«صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» ندوة للهيئة العامة للاستعلامات بالدقهلية.. صور

نظم مركز إعلام النيل التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تحت شعار "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" بتوجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور أحمد يحيى وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإعلام الداخلي لتوضيح دور الشباب فى الحياة السياسية وخاصة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.



عقدت الندوة بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور عمرو الحوتي الكاتب الصحفى بجريدة الدستور أحمد رسلان مثقف سياسي والدكتورة إبتسام عطية الحنفي مدير مركز النيل للإعلام بالمنصورة.

ومن جهته أكد الدكتور عمرو الحوتي على قوة مصر على المستوى العالمى والإقليمي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تعامل الغرب مع العرب فى السابق كان بلغة استعلاء وإرغام كما حدث فى مؤتمر مدريد الذي تبنى مبدأ الأرض مقابل السلام لكن فى الوقت الحالى الرئيس السيسى أملى شروطه على أكبر دول العالم بعدم السماح بخروج الرعاية الاجانب إلا بعد دخول المساعدات إلى غزة.

وطالب الحوثي بضرورة تصدير صورة إيجابية عن الشعب المصري فى الانتخابات الرئاسية القادمة والتمسك بالحق الذى كفله الدستور والقانون بالمشاركة فى الانتخابات، مؤكدًا أن الفارق بين المجتمعات الديكتاتورية والديمقراطية هو المشاركة فى الانتخابات.



وقدم الكاتب الصحفي الشكر للدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين السابق على مجهود الهيئة فى أقامت ندوات تثقيفية وتوعية للشباب لبيان دورهم في الانتخابات الرئاسية القادمة والحياة السياسية والمجتمعية للنهوض بتنمية الوطن.

وشدد الحوتي على ضرورة التصدى للشائعات والأكاذيب التى تبث وتنشر على وسائل التواصل الاجتماعى التى أصبحت أهم وسائل التأثير على الرأي العام وتوجيهه في كثير من الأحيان فهى تعد سلاح ذا حدين وأرض خصبة لنشر الشائعات والترويج لها خاصة أن هذه المواقع أصبحت متاحة للجميع يقول عليها ما يشاء دون التفريق بين ما هو صواب وما هو هدفه هدم استقرار مصرنا الحبيبة، مطالبا الشباب بضرورة التأكد من صحة الاخبار قبل تداولها او التفاعل معها.

وتحدثت ابتسام الحنفي مدير مركز النيل للإعلام بالدقهلية عن الدور الهام الذى يقوم به قطاع الإعلام الداخلى لنشر الوعي والتثقيف فى مختلف المجالات، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب قومي.

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