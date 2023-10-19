لضبط الأسعار.. حملات رقابة مكثفة على الأسواق بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميدانى بالتنسيق مع مسئولى مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها، ضمن الجهود الجارية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%، موجهًا بضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.

جاء ذلك إستمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية بقيادة نواب رئيس المدينة بتنظيم حملات ميدانية للمرور على الأسواق لمتابعة منظومة تطبيق المبادرة على الوجه الأكمل.

فيما أكد كمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو على القيام بجولات ميدانية للوقوف على مدى إلتزام أصحاب المحلات التجارية بأسواق المدينة بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع المحددة، مع الإطمئنان على توافر اللحوم السودانية والبرازيلية وأيضًا الدواجن ومنتجات الألبان بالكميات المطلوبة.

وفى نفس السياق أشار محمود عليان رئيس مدينة السباعية إلى أنه بناءًا على تعليمات المحافظ تم المرور على السوق الأسبوعي للمدينة، بالإضافة إلى المرور على مختلف المحلات التجارية حيث تم التأكيد على توافر جميع السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية اللازمة دون إستثناء مع الإطمئنان على وجود إنخفاض بالأسعار وخاصة السلع الـ 7 المحددة.

ومن جانبه كشف على ياسين رئيس مدينة كلابشة على القيام بمواصلة المرور الميدانى لتفقد الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الإلتزام بالأسعار المخفضة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وسد إحتياجاتهم بالشكل المطلوب.

IMG-20231019-WA0038

IMG-20231019-WA0037

IMG-20231019-WA0036

IMG-20231019-WA0035

IMG-20231019-WA0032

IMG-20231019-WA0033