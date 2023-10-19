محافظ مطروح ورئيس الجامعة يحضران مناقشة رسالة دكتوراة لمدير مكتب البوابة نيوز

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، على حضور مناقشة رسالة الدكتوراة للباحث محمد منير طه.. بعنوان فاعلية برنامج قائم على الإعلام الرقمى في تنمية الوعى الثقافى للطفل في المناطق الحدودية محافظة مطروح نموذجا.

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من كل من ا .د محمود حسن إسماعيل استاذ الإعلام وثقافة الطفل كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس الدكتور عادل السعيد البنا أستاذ علم النفس التربوى كلية التربية جامعة دمنهور، والدكتور حسن محمد خليل أستاذ الإعلام التربوى كلية التربية النوعية جامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم زكى الصاوى أستاذ التربية الحركية كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية، والدكتورة شوق عبادة النكلاوى مدرس أدب الطفل كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح.

وذلك بحضور الدكتورة الدكتورة سهى احمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح وعدد من عمد ومشايخ مطروح ومديري عدد من المديريات والقطاعات والاعلاميين ومراسلى الصحف بالمحافظة.

واهتمت أهم توصيات الدراسة بمكتبات رقمية تساعد على تنمية ثقافة الطفل، وتشديد رقابة الأبوين للمواد الرقمية التى يشاهدها الطفل وفتح مزيد من منابع الثقافة والمكتبات مما يحمى الأطفال بتكوين ثقافة واعية بعيدا عن الاغتراب ويمنع تهديد المجتمع،وكيفية تطوير الهوية الرقمية للطفل والتعامل الأمثل معها.

وجه محافظ مطروح التهنئة للباحث متمنيا له التوفيق والنجاح ،وكذلك الشكر للمشرفين على الرسالة و لأعضاء لجنة المناقشة والتحكيم ،ومشيدا بإجتهاد الباحث في اختيار فكرة البحث بما يفيد مجتمعه خاصة أهمية تنمية الوعى الثقافي لدى الاطفال وأثره في تكوين شخصيتهم المستقبلية خاصة مع الوسائط الرقمية الحديثة وتحديات الجيل الرابع وما تضيفه من مؤثرات إيجابيات وسلبيات تحتاج إلى متابعة واهتمام من الأبوين لتكوين شخصية سليمة للطفل وتتعاظم في المحافظات الحدودية ومنها مطروح كنموذج تم اختياره وما يرتبط بها من أهمية الحفاظ على الهوية والعادات والتقاليد

بالاضافة الى ما تضيفه الدراسة الأكاديمية للمجال العملى والوظيفى مع تقديم كل الدعم والرعاية بكل نموذج إيجابي ومشرف لاعبناء مطروح، مع افتخار المحافظة بالتميز العلمى لأبنائها متمنيا للباحث كل التوفيق.