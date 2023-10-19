ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاع مستمر مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع سعر الأونصة العالمية لأعلى مستوى في شهرين ونصف مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق العالمية والمحلية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2375 جنيه للجرام ليتداول عند هذا المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون ويأتي هذا بعد ارتفاع بمقدار 10 جنيهات خلال جلسة الأمس حيث أغلق عند 2375 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 2365 جنيه للجرام.

من جهة أخرى فقد ارتفع سعر الذهب أمس وسجل أعلى مستوى عند 2385 جنيه للجرام بعد أن تخطى سعر الأونصة العالمية سعر 1962 دولار للأونصة.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 170 جنيه للجرام حيث أغلق تداولات الجمعة الماضية عند المستوى 2335 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2165 جنيه للجرام، وكان قد سجل أثناء الأسبوع الماضي أعلى مستوى عند 2410 جنيه للجرام.

استمرار تصاعد الأحدث والتوترات في الحرب بين إسرائيل وفلسطين تسبب في تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق، هذا بالإضافة إلى توقعات بتعويم جديد في سعر الصرف قد يكون قبل نهاية العام بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج إقراض مصر 3 مليارات دولار.

من جهة أخرى ارتفعت مؤشرات الأسهم المصرية إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع على الرغم من التوترات الحالية وذلك بسبب إقبال المستثمرين على البورصة المصرية للتحوط من انخفاض متوقع في سعر صرف الجنيه المصري بالإضافة إلى مستويات التضخم القياسية الحالية.

وتزايد الإقبال على الأسهم من شأنه أن يقلل من الطلب على الذهب في المقابل حيث يتم التنويع من قبل المستثمرين بين شراء الذهب والاستثمار في البورصة المصرية.

في سياق منفصل أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2022 – 2023 بنسبة 12% ليسجل أعلى مستوى منذ 15 عام عند 10 مليارات دولار.