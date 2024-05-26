رئيس النيابة الإدارية يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث سبل التعاون

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

رئيس النيابة الإدارية يلتقي محافظ جنوب سيناء

وخلال اللقاء أكد الطرفان على تعزيز أواصر التعاون المشترك، والحرص على تكامل الجهود بين سلطات الدولة المختلفة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.