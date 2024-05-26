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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس النيابة الإدارية يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث سبل التعاون

رئيس هيئة النيابة
رئيس هيئة النيابة الإدارية ومحافظ جنوب سيناء
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استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

رئيس النيابة الإدارية يلتقي محافظ جنوب سيناء 

وخلال اللقاء أكد الطرفان على تعزيز أواصر التعاون المشترك، والحرص على تكامل الجهود بين سلطات الدولة المختلفة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.

لا يتوفر وصف.
رئيس النيابة الإدارية يلتقي محافظ جنوب سيناء 
النيابة الادارية جنوب سيناء التعاون المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد فودة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية