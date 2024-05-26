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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"تأكل الأخضر واليابس".. البعثة الأممية لحقوق الإنسان تنبه لخطورة استمرار عمليات الاحتلال بغزة

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان
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قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه منذ بداية العدوان على قطاع غزة كان على الجميع أن يدرك أن التعامل مع منهجية معينة مع الكيان الإسرائيلي لم يبق حقوقا للفلسطينيين، فكان التعامل في البداية كان بشكل اعتباطي وحسب الأوضاع التي تستجد يوميا.

وأضاف "أبو سعيد"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية: "حذرنا منذ بداية الأحداث أن مسار هذه العمليات العسكرية ستقضي على الأخضر واليابس، ولن تكون هناك أي حقوق للفلسطينيين إذا ما التفت هذه الحكومات المعنية على الوضع الخطير الذي تنتهجه إسرائيل في الداخل الفلسطيني حتى تحافظ على الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية".

وتابع: "هذا الأمر هو برسم الجميع وليس فقط برسم أجهزة دولية، الأجهزة الدولية خاصة الأممية قامت بما عليها أن تقوم به من خلال التذكير بالبنود الأساسية للحقوق والشرعية الدولية وللحقوق السياسية والمدنية حتى للأفراد، ولكن كما أشرت من البداية، بأن التعامل مع هذا الملف كان على هامش الأولويات".  

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