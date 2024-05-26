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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أول غريق بصيف 2024.. غرق طفل أثناء السباحة في بحر بورسعيد

صورة الطفل الغريق
صورة الطفل الغريق
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سجلت شواطئ بورسعيد أول حالة غرق في صيف 2024، اليوم الأحد، عقب غرق طفل أثناء السباحة في البحر على شاطئ بورسعيد نطاق حي العرب.

أول غريق في صيف 2024.. غرق طفل أثناء السباحة في بحر بورسعيد

استقبلت المشرحة جثمان الطفل: يوسف عبدة الشحات 16 عامًا من المطرية دقهلية، بادعاء تعرضه للغرق أثناء السباحة في البحر نطاق حي العرب رفقة صديق له وفشل صديقه في محاولة إنقاذه والتهمته الأمواج.

وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن فترة عمل المتقذين على شاطئ بورسعيد تبدأ رسميًا في الأول من شهر يونيو من كل عام وتستمر حتى انتهاء الإجازة الصيفية بالإضافة إلى تواجدهم خلال العطلات الرسمية في الأعياد.

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