النرويج تسلم أوراق الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية لرئيس الوزراء الفلسطيني

سلمت النرويج اليوم الأحد أوراق الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي سلم الأوراق اليوم لرئيس الوزراء الفلسطيني المتواجد في بروكسل، مشيرة إلي أن رئيس الحكومة الفلسطينية سيعقد غدا اجتماعا مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولين رفيعي المستوى بالاتحاد لحشد الدعم للشعب الفلسطيني.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "الاعتراف يعني الكثير بالنسبة لنا"، مضيفا أن " تلك الخطوة تعد هي الأكثر أهمية التي يمكن لأي طرف أن يقدمها للشعب الفلسطيني".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان أيرلندا وأسبانيا أيضا عزمهما الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد غد الثلاثاء، في خطوة تاريخية تساهم في زيادة عزلة إسرائيل منذ ما يزيد على سبعة أشهر منذ بداية حربها في قطاع غزة.