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الأحد 26 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اضطراب كبير في حركة الطيران يشل مطارات إسرائيل

مطارات إسرائيل
مطارات إسرائيل
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أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حدوث اضطرابات واسعة النطاق في حركة الطيران في جميع مطارات إسرائيل، مما تسبب في فوضى كبيرة بين المسافرين، وفقا لـ “سكاي نيوز”.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن هيئة المطارات في تل أبيب، بوجود خلل تقني كبير أدى إلى تعطيل مواعيد الرحلات بشكل كامل في جميع أنحاء الدولة.

وتشير التقارير إلى أن آلاف المسافرين الإسرائيليين قد تضرروا من إلغاء الرحلات الجوية، مما أدى إلى حالة من الفوضى والارتباك في مختلف مطارات إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون الدولي، الذي يعتبر مركز العمليات الرئيسى لشركات الطيران الإسرائيلية.

ويُذكر أن مطار بن غوريون شهد في العام 2019 وصول عدد المسافرين إلى أكثر من 24 مليون مسافر، مما يدل على حجم التأثير الذي قد ينجم عن هذه الاضطرابات على حركة السفر في إسرائيل.

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