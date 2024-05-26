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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة الإدارية تستقبل وفدا رفيع المستوى من وزارة التخطيط

اللقاء
اللقاء
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استقبل المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، وفدًا رفيع المستوى من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضم كل من: المهندس أشرف عبد الحفيظ  – مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، المستشار محمد أبازيد – نائب رئيس محكمة النقض والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

والمهندس  محمد عبد العظيم - مدير مشروعات البنية المعلوماتية ، وأسمه علي - المساعد الفني لمساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي ومدير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي.


جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، والمستشار محمد عبد المعطي - عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشارة منار عبد العزيز - عضو وحدة التحول الرقمي.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان تعزيز سُبُل التعاون المشترك، وما تقدمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من دعمٍ لتنفيذ رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي عبر حِزمةً من المشروعات التي ستسهم بشكل أساسي في تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وفق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".

صرح بذلك المستشار  محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية

الاداء الحكومى البنية المعلوماتية الأمين العام للمجلس الأعلى العدالة الناجزة المستشار محمد سمير