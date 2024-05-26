تسليم 355 حاجا في الدقهلية و8 مشرفين تذاكر وتأشيرات الحج (صور)

سلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي تأشيرات وتذاكر الحج لحجاج الجمعيات الأهلية الفائزين ببعثة الحج التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، حرصا منه علي مشاركة حجاج بيت الله الحرام فرحتهم بحج بيت الله الحرام ، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالدقهلية.



تسليم 355 حاجا في الدقهلية و 8 مشرفين تذاكر وتأشيرات الحج

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ، وممثلي الأوقاف والازهر ومشرفي بعث الحج بالدقهلية.

وقام المحافظ بتسليم 355 حاج بالدقهلية و8 مشرفين تذاكر وتأشيرات الحج وهنأهم بفوزهم لحج بيت الله الحرام متمنيا لهم حج مقبول و عودة حميدة الي ارض الوطن .



وقال المحافظ ننتظر هذه المناسبة كل عام من أجل أن نلتقي بحجاج بيت الله الحرام ونقدم لهم خالص التهاني والتبريكات لزيارة بيت الله الحرام ، داعياً الله عز وجل أن يتقبل منهم حج بيته الحرام ويعودوا الي أرض الوطن بسلام .



باصات مجهزة لنقل الحجاج الى مطار القاهرة وحتى عودتهم الى منازلهم:

ووجه المحافظ بتوفير باصات مجهزة علي اعلي مستوي لنقل حجاج الجمعيات الأهلية من منازلهم الى مطار القاهرة وحتى عودتهم الى منازلهم مرة أخرى تيسيرا وتسهيلا عليهم ورفع المعاناة عنهم .

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة المستمرة لتذليل العقبات وتلبية احتياجات الحجاج ابناء الدقهلية بالأراضي المقدسة وحتي عودتهم الي ديارهم .



وكلف المحافظ أعضاء ومشرفي البعثة التواصل المستمر مع جميع الحجاج ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير كافة احتياجاتهم أثناء أداء المناسك والتواصل مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بصفة مستمرة للاطمئنان علي أوضاع الحجاج .

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