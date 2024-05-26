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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: استكمال سلسلة إنجازات "حياة كريمة"

محافظ أسوان يلتقي
محافظ أسوان يلتقي وفد مؤسسة حياة كريمة
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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد مؤسسة حياة كريمة بقيادة العقيد أحمد نجم ، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، وذلك إستكمالاً لسلسلة الإنجازات والنجاحات التى تنفذها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل مختلف القرى المصرية .

وتناول اللقاء الجهود المبذولة من قبل المؤسسة داخل مختلف قرى محافظة أسوان لتحويلها إلى مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات والمرافق .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أنه بناءاً على توجيهات الرئيس السيسى تم إدارج كافة مراكز المحافظة ضمن مبادرة " حياة كريمة " ، ومن بينها قرية غرب أسوان ، والتى تشهد ملحمة من منظومة العمل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة منها رفع كفاءة وتأهيل المنازل ، والصرف الصحى والتطوير والتجميل ، لتشهد بذلك بشكل تدريجى 39 قرية رئيسية و 116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وعزبة إستكمال تنفيذ مشروعات خدمية غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام .

لافتاً إلى أننا نعمل على قدم وساق للإنتهاء من مختلف المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها حتى يجنى مواطنى أسوان ثمارها ، وبما يساهم بدوره فى توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة لهم ، وخاصة فى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين ، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن كاهلهم .

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