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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية تضافر الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان إيصالها دون اعتراض أو تأخير، فضلًا عن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.
ودعا العاهل الأردني - خلال لقائه رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني ليندسي هويل اليوم /الأحد/ بقصر الحسينية - مجددًا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة، ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة.
وحذر من خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، ومن الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية.
كما أكد العاهل الأردني مجددًا ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مثمنًا موقف المملكة المتحدة الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، وجهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

المساعدات الإنسانية غزة وقف فوري ودائم لإطلاق النار المدنيين العاهل الأردني