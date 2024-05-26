رئيس الوزراء العراقي والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان هاتفيا توقيتات إنهاء عمل بعثة يونامي

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الأحد/، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، توقيتات إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي من جوتيريش، الذي بحثا خلاله العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في مختلف المجالات والبرامج، خاصة ما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية والحدّ من تأثيراتها، ومهام تعزيز وإدارة المياه، بالإضافة إلى رسالة العراق حول توقيت إنهاء عمل (يونامي)، وتوقيت خفض مستويات العاملين في البعثة، وسبل التنسيق الثنائي في هذا المسار.

وأعرب السوداني عن تقدير حكومة بلاده لجهود الأمم المتحدة وبعثتها في العراق، مثمنا ما قدمته المنظمة الدولية من برامج وإسهامات في مراحل مختلفة ومواكبتها التحديات التي خاضها الشعب العراقي على مختلف الصُعد، بجانب المساعدة في طريق البناء الديمقراطي والإعمار والتنمية، والتعافي من آثار الإرهاب.

كما تطرق المسؤولان - خلال الاتصال - إلى الأوضاع في غزّة ونتائج استمرار العدوان على المدنيين العُزّل الذين يواجهون جريمة الإبادة الجماعية، حيث جدد رئيس الوزراء العراقي للأمين العام ضرورة أن تضطلع القوى الكبرى والمنظمات الدولية بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني بوقف العدوان، وحماية شعب فلسطين وضمان حقوقه التاريخية.

وفي السياق أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن طلب إنهاء عمل بعثة اليونامي يأتي بناءً على ما تشهده بلاده من استقرار سياسي وأمني.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بمناسبة انتهاء مهام عملها.

وأشار السوداني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - إلى استمرار الحكومة العراقية في التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الأممية، بما يتفق مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته التنموية وعلى جميع الأصعدة والمجالات، خاصة مع التقدّم المُحرَز في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتنامي قدرات القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها.

من جانبها، جددت بلاسخارت إشادتها بالخطوات المهمة والمبادرات الواعدة التي قدمها العراق خلال الشهور الثمانية عشر الأخيرة، لاسيما في مجالات تقديم الخدمات وإعمار البنى التحتية والاستثمار، وخطط تخفيف الآثار البيئية، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

يذكر أن يونامي هي بعثة سياسيةٌ خاصة تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلبِ حكومة العراق. وقد اضطلعت البعثة منذ ذلك الحين بتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة العراق وشعبه بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية، من بين مهام أخرى.