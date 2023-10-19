الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: ندعم إجراءات السيسي لحماية الأمن القومي ونثق في إدارته الأزمة بحكمة

النائب محمد أبو هميلة
النائب محمد أبو هميلة
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قال النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، والتي تناقش ما يحدث بغزة من عدوان صهيوني غاشم، إننا نؤكد على دعمنا الكامل لما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إجراءات وتدابير لازمة لحماية الأمن القومي ونثق في إدارته لهذه الأمة بكل حكمة.                   وأضاف أبو هميلة: نشيد بالموقف الحازم للرئيس  السيسي بإيقاف مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني بدعم من بعض الدولة الغربية تحقيقا لهدفهم في تصفية القضية الفلسيطينة، معقبا: "نشيد بالموقف الحازم للرئيس السيسي بتأكيده على  خطورة استمرار هذه الحرب التي تهدد السلام في الشرق الأوسط".    
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: ما ترتكبه إسرائيل من استخدام القوة الغاشمة والإبادة الجماعية باستخدام الفسور الأبيض المجرم دوليا يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي، لذا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتحملوا المسئولية وأن يتدخلوا لوقوف هذه الحرب.                                               وأكمل أبو هميلة: نعلن دعمنا الشامل للشعب الفلسطيني والمقاومة في الحرب، ونتقدم بخالص التعازي للأخوة  الفلسطينيين، وليعلم الكيان الصهيوني أنه لن يعيش في سلام  إلا في حالة إعطاء الشعب الفلسطيني حقه.

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التهجير القسري الشعب الجمهوري الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي الكيان الصهيوني عبد الفتاح السيسي
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