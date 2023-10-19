الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الجلالة تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنا مع القضية الفلسطينية

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شهدت جامعة الجلالة الأهلية، اليوم الخميس حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، تحت شعار «قطرة دم تساوي حياة»، وذلك على مدار يومين متتاليين، بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، داخل عيادات الكشف الطبي بكلية الطب بالجامعة تضامناً مع القضية الفلسطينية، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية.

جاءت الحملة بمشاركة كبيرة من الأكاديميين والاداريين والطلاب بالجامعة، للتأكيد على دعم أشقائهم من الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبهم في محنتهم إثر الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد واصابة الآلاف منهم.

وأكدت الجامعة في بيان لها، أن وقوف الشعب المصري مع أشقائه في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي، حيث أن مثل هذه المواقف تظهر مدي التكاتف والترابط صفًا واحدًا، لإدانة الاعتداء الإسرائيلى الغاشم، الذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

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