أوسوريو: جماهير الزمالك الأفضل في أفريقيا

وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشكر لجماهير القلعة البيضاء على دعمها المتواصل للفريق خلال الفترة الماضية.

وقال أوسوريو في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "جماهير الزمالك أعتبرها الجماهير الأفضل في أفريقيا بأكملها".

وتابع: "حضور الجماهير في مباريات الزمالك يعطي طابعا مختلفا، وبالرغم من أنني لا أفهم لغتهم وما يرددونه، لكن أرى مردود دورهم في التحول الإيجابي لشكل الفريق وإشعال الحماس داخل كل لاعب".

وأضاف المدير الفني لفريق الزمالك: "ما يجعل نادي مختلف عن الآخر هو قاعدته الجماهيرية، الزمالك يمتلك عددا كبيرا من المشجعين ، ولأن نادي الزمالك كبير فبالطبع يملك هذا الكم الهائل من المحبين والداعمين له".

وأختتم أوسوريو تصريحاته قائلا: "أتمنى أن تواصل جماهير الزمالك دعمها لنا حتى النهاية، لأن هذا ينعكس بشكل إيجابي على الفريق".

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.