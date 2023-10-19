صحيفة إسرائيلية: بايدن أكد دعمه للحرب البرية على غزة

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد دعمه لإسرائيل في الحرب البرية على قطاع غزة، وسط ارتياح كبير لدى المؤسسة الأمنية للمساعدات الأمريكية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن روسيا اليوم، إن إسرائيل حصلت على دعم الرئيس الأمريكي لمواصلة المرحلة الثانية من التوغل البري في غزة، مبينة أن بايدن قال خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "يؤيد بشكل كامل خطط إسرائيل للدخول البري إلى القطاع لإسقاط نظام حماس".

وذكرت صحيفة "معاريف" أن "المؤسسة الأمنية تبدي ارتياحا كبيرا للمساعدات الأمريكية في مجالات القتال والتجهيز والذخائر".

وقال مصدر أمني للصحيفة: “كل ما نطلبه نتلقاه، باستثناء التدفق غير المسبوق للمعدات فإن الأمركيين موجودون بالفعل في المنطقة وينعكس التعاون مع القيادة المركزية الأمريكية في صورة الوضع الاستخباراتي المشترك وأكثر من ذلك بكثير”.