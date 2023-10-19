شريهان تدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين: لن يكفوا عن أذية صاحب الأرض

علقت الفنانة شريهان، على العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تتعرض له فلسطين.

وكتبت شربهان عبر حسابها بتطبيق إكس: "حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ‏.. نكبة وكارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، فلسطينيون في إبادة جماعية، فلسطينيون محرومون من الحق في الحياة من قبل عدوان مجنون وحشي لا عقل ولا منطق ولا قانون دولي له، ويجدد جرائمه الشنعاء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى لأهلي⁧‫ المستشفي المعمداني في غزة، الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني".

وأضافت: "‏جرائم حرب وجبروت بشري ومادي عتاد وأعداد وجنود وحلفاء، عدوان طاغي لديه كل شئ القوة والمال والقرار و الكلمة،، عدوان ظالم من قبل كيان صهيونى دامي .. منتهى الظلم لكل بني الإنسان والإنسانية .. يزدادوا قسوةً على قسوتهم، وعناداً على عنادهم، واستكباراً على استكبارهم، وإعراضاً عن الحق على إعراضهم، وسيستمروا إلى الأبد في استضعاف الشعب الفلسطيني وعامة الناس المدنيين، والإبقاء على استعبادهم وإذلالهم واحتلال أرضهم بغير حق، واستهدافهم وقصدهم بالسوء والشر".

وتابعت: “لن يأتي منهم إلا المزيد من الطغيان، حرّموا الحياة واغتصبوا الحق من مستضعفين مدنيين أطفال ونساء وشيوخ مدنيين، مصرين على الجحود والعناد والإنكار، وماضين على ما هم عليه من الاحتلال والاغتصاب والإفساد في الأرض، ولن يكفوا أبداً عن أذى صاحب الحق والأرض والوطن”.

واختتمت شريهان حديثها قائلة: "‏لا تجعلونا نكفر بالقانون الدولي والقانون الإنساني وبالحياة".