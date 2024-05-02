وزير الخارجية الأوكراني: الهجمات الروسية أضرت 50% من نظام الطاقة في البلاد

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، خلال مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن الهجمات الروسية أضرت 50% من نظام الطاقة في البلاد.

وكثفت موسكو مؤخرا ضرباتها الصاروخية والطائرات بدون طيار (مسيرات) ضد البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، وشنت هجمات واسعة النطاق على منشآت الطاقة في جميع أنحاء البلاد في 22 مارس و29 مارس و11 أبريل و27 أبريل.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: "سأجرؤ على القول إنه إذا عانت دولة أخرى من هذا الحجم من تدمير الطاقة، فستبدو أسوأ بكثير من أوكرانيا،" مضيفا: "نحن نصمد لأننا تعلمنا الكثير."

وتابع كوليبا: "نصف نظام الطاقة لدينا تضرر ولا يزال يتعين علينا إدارة البلاد والحرب وحشد دعم العالم."

كما تطرقت المقابلة إلى احتمال فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.

وكان قد قال ترامب إنه لن يلتزم بتزويد أوكرانيا بالمساعدة الدفاعية إذا فاز في انتخابات 2024، كما ساهم نفوذه على الحزب الجمهوري في الجمود الذي دام ستة أشهر قبل موافقة الكونجرس الأمريكي علي إرسال 61 مليار دولار من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وقال كوليبا: "أنا أوكراني أذهب إلى الفراش في المساء دون أن أعرف ما إذا كان صاروخ روسي سيضرب منزلي في الليل، ولذا فإن آخر ما يقلقني هو نتيجة الانتخابات في دول أخرى".

وأضاف أن هذا: "ليس لأنني لا أحترم أو أتجاهل التطورات السياسية، ولكن لأن الحياة علمتنا أن نكون مستعدين لأي سيناريو، للبقاء والانتصار تحت أي ظرف من الظروف".