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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير سياسات دولية: القصف الإسرائيلي لم يؤثر على حماس

القصف الاسرائيلي
القصف الاسرائيلي على غزة
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قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن إسرائيل حاولت أن تربط حماس بقطاع غزة، لافتًا إلى أن حماس غير متواجدة في شكل عمليات بالضفة الغربية أو في أماكن أخرى في فلسطين، وبالتالي فإن إسرائيل جعلت حماس مسئولة عن إدارة الشئون الإدارية والسياسية والاقتصادية لغزة، وأصبحت رام الله في منطقة أبومازن، وأصبحت غزة مع حماس في الموضوع.

وأضاف أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي لم يؤثر على حماس لأنهم متواجدون تحت الأرض، لافتًا إلى أن إسرائيل تضغط على حماس بقصف المدنيين الفلسطينيين، من خلال زيادة الدماء والقتل للمواطنين الأبرياء، حتى يتم طرد حماس، معقبًا: "هذا  لا يتسق مع أي عقل". 

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إسرائيل قطاع غزة حماس القصف الاسرائيلي
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