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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا دفاع أمريكا وبريطانيا يبحثان الوضع في الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا

لويد أوستن
لويد أوستن
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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره البريطاني جرانت شابس الوضع في الأراضي الفلسطينية والحرب الروسي المستمر لأوكرانيا خلال اجتماعات بالبنتاجون.

وذكر البنتاجون الأمريكي في بيان على نشر على موقعه، أن أوستن أشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل إرسال المساعدات الأمنية إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أنه مدد بقاء مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأنه أمر بإرسال مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" إلى المنطقة أيضًا. 

وأضاف: "تلك التغييرات في وضع قوتنا تبعث بإشارة واضحة لردع الجهات المعادية من محاولة إراقة المزيد من الدماء أو تصعيد هذه الحرب".. مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ترسل نفس الرسالة، حيث أمرت بإرسال مجموعة عمل تابعة للبحرية الملكية إلى المنطقة. 

كما تناول أوستن المساعدات لأوكرانيا قائلا: "كانت المملكة المتحدة رائدة في تقديم المساعدة الأمنية والتدريب المطلوبين بشكل عاجل للقوات الأوكرانية.. وبفضل دعمكم القوي، أصبح المدافعون عن أوكرانيا أفضل تسليحا وأفضل تجهيزا وأفضل تدريبا".

وقال أوستن إن الشعب الأوكراني يواجه شتاء آخر من الحرب "لكننا سنحصل لهم على ما يلزم طالما استغرق الأمر".

ووجه وزير الدفاع الأمريكي الشكر للمملكة المتحدة على ما تفعله لتعزيز حلف شمال الأطلسي، وقال إنه "بينما أشعر بالسعادة لانضمام فنلندا إلى التحالف، فقد حان الوقت لانضمام السويد الفوري لجعل تحالفنا الدفاعي العظيم أقوى".

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وزير الدفاع الأمريكي وزير الدفاع البريطاني أوكرانيا الأراضي الفلسطينية
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