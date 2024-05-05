هيئة الأركان الأوكرانية ترصد 95 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل 95 اشتباكًا قتاليًا على الخطوط الأمامية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث صدت القوات الأوكرانية معظم الهجمات الروسية في قطاع أفدييفكا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الهيئة القول إن القوات الروسية نفذت 5 ضربات صاروخية و69 غارة جوية و74 هجومًا من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

وأضافت الهيئة أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا بـ 24 طائرة بدون طيار من طراز شاهد خلال الليل حيث أسقطت الدفاعات الجوية 23 طائرة منها.

وتعرضت أكثر من 110 مستوطنات في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وخيرسون وميكوليف لقصف مدفعي.

وعلى محور كوبيانسك، صد الجنود الأوكرانيون 12 هجومًا بالقرب من سينكيفكا وبيششان وكيسليفكا في منطقة خاركيف، وكذلك ستيلماخيفكا وبيريستوف في منطقة لوهانسك.

وعلى محور ليمان، صدت القوات الأوكرانية 9 هجمات بالقرب من غابات سيريبريانسكي في منطقة لوهانسك وتيرني في منطقة دونيتسك.

وأضافت هيئة الأركان العامة أن الجنود الأوكرانيين واصلوا في الوقت نفسه إلحاق خسائر في القوى البشرية والمعدات بقوات الغزو، مما أدى إلى إنهاكهم على طول خط الاتصال بأكمله.

وخلال النهار، قصفت الطائرات الأوكرانية 7 مناطق تركيز لقوات روسية وثلاثة مراكز قيادة وثلاثة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات ومستودع ذخيرة.