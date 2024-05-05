اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا بالقاهرة وأمطار على الوجه البحري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد ، حيث يسود طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وحار علي جنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الاحد امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي اغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من شمال محافظة البحر الاحمر وجنوب البلاد وعلي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 17 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 23 درجة .